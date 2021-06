(ANSA) – PECHINO, 17 GIU – Il Dipartimento di sicurezza della

polizia di Hong Kong ha fatto irruzione questa mattina negli

uffici dell’Apple Daily, il tabloid pro-democrazia del tycoon

Jimmy Lai, arrestando cinque dirigenti in base alla legge sulla

sicurezza nazionale, incluso il suo direttore Ryan Law.

Il blitz è l’ultimo attacco contro la popolare testata che ha

sostenuto il movimento a favore della democrazia del centro

finanziario. La polizia ha detto che cinque dirigenti sono stati

arrestati “per collusione con un paese straniero o con elementi

esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale”. (ANSA).



