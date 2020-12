(ANSA) – PECHINO, 09 DIC – La Cina ha convocato il numero due

dell’ambasciata Usa a Pechino, Robert Forden, per protestare

contro le ultime sanzioni americane, promettendo l’adozione di “ritorsioni reciproche”. Lunedì gli Usa hanno imposto sanzioni

finanziarie e un divieto di viaggio a tutti i 14 vicepresidenti

del Congresso nazionale del popolo, l’assemblea legislativa di

Pechino, per il loro ruolo avuto nell’adozione della legge sulla

sicurezza

nazionale per Hong Kong e la squalifica dello scorsomese da parte di Pechino dei deputati eletti nel frontedell’opposizione.Le sanzioni Usa sono maturate dopo che il ministro degliEsteri cinese Wang Yi aveva esortato gli Stati Uniti a mantenereaperto il dialogo, incoraggiando gli scambi bilaterali a tutti ilivelli. La Cina ha criticato le sanzioni e il ministero degliEsteri, in una nota postata martedì sera, ha dichiarato che ilvice ministro Zheng Zeguang ha convocato ieri l’incaricatod’affari della rappresentanza diplomatica (l’ambasciatore TerryBranstad ha lasciato l’incarico ed è rientrato in patria agliinizi di ottobre) per esprimere “protesta solenne e fortecondanna”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

