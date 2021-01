(ANSA) – PECHINO, 06 GEN – Sono 53 gli attivisti del fronte

democratici arrestati oggi a Hong Kong per aver “organizzato e

partecipato” la sovversione dei poteri dello Stato, in base all’

art.22 della legge sulla sicurezza nazionale: è la motivazione

della maxi retata che ha mobilitato un migliaio di 1.000 agenti

di polizia per le primarie del 2020 organizzate in vista delle

politiche di settembre, rinviate

di un anno a causa delCovid-19. Il sovrintendente senior Steve Li, secondo i medialocali, ha detto che sono stati perquisiti 72 luoghi diversi enotificati ordini di consegna di materiale utile alle indagini a4 società.Per la Cina la maxi retata è stata una misura necessaria, haaffermato in conferenza stampa la portavoce del ministero degliEsteri Hua Chunying, secondo cui l’unico danno fatto “è stato aquel tipo di libertà di alcune forze esterne e di individui incollusione tra loro nel tentativo di danneggiare la stabilità ela sicurezza della Cina”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

