(ANSA) – BRUXELLES, 17 GIU – “I ministri degli esteri degli Usa, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e l’alto rappresentante Ue si dicono “estremamente preoccupati per la decisione della Cina di imporre la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong”. In una nota “invitano Pechino a riconsiderare tale decisione”, precisando che “la decisione della Cina non è conforme alla Legge fondamentale di Hong Kong e ai suoi impegni internazionali” e che la legge sulla sicurezza nazionale rischierebbe di compromettere il principio ‘Un Paese, due sistemi’ e l’alto grado di autonomia del territorio”. (ANSA).



