idf e Unifil che è successo?

Il presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 2008, così disse: “Posso dire con certezza che anche oggi esiste una simile politica. L’Italia ha un accordo con Hezbollah per cui le forze Unifil chiudono un occhio sul processo di riarmamento, purché non siano compiuti attentati contro gli uomini del suo contingente “

Che L Onu lo faccia per proteggersi è evidente solo per chi sta sul campo ma non per chi guarda la tv o legge i giornali ; di fatto potrebbe esserci una bella operazione di lifting e di chirurgia estetica che cambia tutto il profilo ed i colori .

Il meccanismo di voto dell Onu è perverso , non è democratico anche perché basta il veto della Cina e tutto si ferma. Andrebbe ripensato

Tornando a Unifil se nella forma Israele avrebbe potuto far meglio e far in modo che si comprendesse chiaramente l accaduto anche ex post ed ai media , dovremmo realmente chiederci a cosa serva

A far fare missioni ben pagate ai contingenti militari consapevoli che nulla può accadere sul piano dell incolumità come diceva Cossiga?

È’ importante parlarne , la libertà è anche questo

Unifil è utile ad aiutare i più deboli sul campo è vero si ma forse va ripensata per la maggiore credibilità internazionale e per evitare di essere trattata male

La parola ai tanti tantissimi esperti, noi facciamo solo valutazioni in libertà ..