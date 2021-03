(ANSA) – BRASILIA, 12 MAR – L’Agenzia nazionale di

sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha annunciato oggi

l’approvazione dell’uso definitivo del vaccino di Oxford. Così,

il farmaco del laboratorio britannico AstraZeneca è diventato il

secondo a ricevere un’autorizzazione permanente, dopo quella

concessa il 23 febbraio al vaccino Pfizer.

Il registro definitivo risulta da una “valutazione completa

basata su dati più robusti degli studi di qualità, efficacia

sicurezza, nonché al riguardo della mitigazione del rischio”, haaffermato Gustavo Mendes, direttore dei Prodotti biologici diAnvisa. Finora in tutto il gigante sudamericano sono statiimmunizzati 9,2 milioni di persone.Intanto è emerso che il governo americano starebbe valutandodi inviare in Brasile milioni di dosi del vaccino di Oxford chesono conservate negli Stati Uniti, secondo quanto riporta oggiil quotidiano Folha de S. Paulo citando il New York Times. “Ladestinazione che verrà assegnata è oggetto di un intensodibattito alla Casa Bianca” e finora non è stato deciso se ilBrasile sarà uno dei Paesi che lo riceveranno, scrive Folha.(ANSA).

Fonte Ansa.it

