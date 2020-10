(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Il premio Nobel per la pace 2020 è

stato assegnato al World Food Programme. “Il Wfp è stato

insignito del premio Nobel per la pace 2020 per i suoi sforzi

nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le

condizioni per la pace nelle aree colpite da conflitti e per la

sua azione nel guidare gli sforzi per prevenire l’uso della fame

come un’arma di guerra e conflitto”. Lo si legge nelle

motivazioni del Norwegian Nobel Committee. (ANSA).



Fonte Ansa.it

