Secondo quanto emerso da un’audizione al Congresso del senatore Ron Johnson riportata alcuni medici militari hanno fornito dati impressionanti circa l’esplosione di malattie tra i militari registratasi nei primi dieci mesi del 2021 rispetto ai dati degli anni precedenti.

Il senatore Ron Johnson (Repubblicano Wisconsin), membro di rango della sottocommissione permanente per le indagini, ha inviato una lettera al segretario del Dipartimento della Difesa (DOD) Lloyd Austin evidenziando le segnalazioni di tre informatori del DOD su lesioni potenzialmente a militari e donne relative ai vaccini COVID-19. In una tavola rotonda del senatore del 24 gennaio intitolata “COVID-19: A Second Opinion”, il senatore ha ascoltato una testimonianza sui dati di un database del Dipartimento della Difesa che mostravano aumenti drammatici delle diagnosi mediche tra il personale militare.

Il senatore ha scritto: “Sulla base dei dati del database di epidemiologia medica della difesa (DMED), Thomas Renz, un avvocato che rappresenta tre informatori del Dipartimento della Difesa (DoD), ha riferito che questi informatori hanno riscontrato un aumento significativo delle diagnosi registrate su DMED per aborti spontanei , cancro e molte altre condizioni mediche nel 2021 rispetto a una media quinquennale dal 2016 al 2020. Ad esempio, alla tavola rotonda Renz ha affermato che le diagnosi registrate per problemi neurologici sono aumentate di 10 volte da una media quinquennale di 82.000 a 863.000 nel 2021″. I dati, in generale, sono i seguenti:

Cancro +300% da 38.700

l’anno a 114.645

Problemi neurologici +1.000%

da 82.000 a 863.000

Aborti +300% da 1.499 a 4.182

Infarti +269%

Malformazioni +156

Embolie +467%

Il senatore Johnson ha anche espresso preoccupazione per il fatto che “alcuni dati DMED che mostravano diagnosi registrate di miocardite fossero stati rimossi dal database“.

Ovviamente dopo queste affermazioni si sono scatenati i “Fact Checker” per contraddire il senatore e l’avvocato. Secondo Polifact:

Peter Graves, portavoce della Divisione di sorveglianza delle forze armate dell’Agenzia per la salute della difesa, ha detto a PolitiFact via e-mail che “in risposta alle preoccupazioni menzionate nei notiziari” la divisione ha esaminato i dati nel DMED “e ha scoperto che i dati non erano corretti per gli anni 2016-2020 .”

I funzionari hanno confrontato i numeri nel DMED con i dati di origine nel DMSS e hanno scoperto che il numero totale di diagnosi mediche di quegli anni “rappresentava solo una piccola parte delle diagnosi mediche effettive”. I numeri del 2021, tuttavia, erano aggiornati, dando “l’apparenza di un aumento significativo dell’occorrenza di tutte le diagnosi mediche nel 2021 a causa dei dati sottostimati per il 2016-2020“, Il database militare DMED è stato quindi messo offline “per le opportune correzioni”

Quindi i casi sono due:

o hanno ragione il senatore Johnson e l’avvocato Renz, e nell’esercito USA c’è un’esplosione di patologie che dovrebbero essere spiegate, e la spiegazione deve darla il Dipartimento della Difesa;

o ha ragione il fact checker e allora il Dipartimento della Difesa è responsabile per non aver aggiornato i database e quindi ha fatto un bel confuso pasticcio, di cui è responsabile

Comunque il Dipartimento della Difesa deve dare, in ogni caso, delle spiegazioni.

Fontehttps://scenarieconomici.it/senatore-usa-afferma-che-ce-un-boom-di-tumori-e-malattie-nellesercito-usa-o-i-dati-sono-sbagliati-o-e-un-disastro/