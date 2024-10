Governó l’Egitto, disegnó il progetto della città attuale del Cairo , edificó la moschea e università teologica del Cairo . Avrebbe voluto conquistare la Siria ma non vi riuscì

Giafar “il siciliano”, nato a Ragusa nel 911, uno dei più grandi conquistatori del tempo, era legato a un gruppo di siciliani non-arabi deportati come schiavi dall’Emirato di Sicilia mentre i Fatimidi arruolavano soldati di tutto il mondo discendenti direttamente da Maometto

in

by

View All Result

No Result

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy