(ANSA) – LONDRA, 24 LUG – Un collettivo di ambientalisti sta

incoraggiando i parrucchieri di tutto il Regno Unito a riciclare

i capelli per ripulire gli sversamenti di petrolio in mare,

produrre compost o generare energia.

Fry Taylor, uno dei fondatori del Green Salon Collective,

mostra come utilizzare i capelli per realizzare filtri

anti-inquinamento nel suo salone dell’est di Londra. Versa

dell’acqua in un serbatoio, poi vi aggiunge olio per motori e

infine srotola una rete di cotone che imbottisce di capelli. Una

volta completato il filtro, lo fa scivolare sulla superficie

dell’acqua inquinata e pochi secondi dopo è di nuovo pulita. “I

capelli assorbono naturalmente l’olio e lo trattengono”, spiega.

Secondo gli esperti, un chilogrammo di capelli assorbe fino a

8 litri di petrolio. L’idea di usarli come filtri disinquinanti

arriva dagli Stati Uniti ed è stata sperimentata in tutto il

mondo per assorbire il petrolio in mare, come durante la marea

nera causata dall’affondamento di una petroliera giapponese al

largo di Mauritius nel luglio 2020.

In un anno, 600 saloni nel Regno Unito e in Irlanda hanno

aderito al collettivo, che ha raccolto circa 500 chili di

capelli. Sono stati usati per ripulire corsi d’acqua, una

fuoriuscita di petrolio in Irlanda del Nord a maggio e per il

compostaggio. Il collettivo ha anche raccolto 3,5 tonnellate di

metallo per essere riciclato. E ora spera di esportare il

modello su larga scala in altri paesi europei. (ANSA).



