(ANSA) – ROMA, 20 APR – Le autorità sanitarie del Sud Sudan

hanno riferito che 60 mila dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca,

donate dall’Unione africana (Ua), sono scadute prima di poter

essere utilizzate, come riporta la Bbc. Il Paese ha rimandato il

mese scorso l’inizio della campagna di vaccinazione per problemi

logistici.

Le vaccinazioni sono attualmente in corso grazie a un altro

lotto di 132 mila dosi ricevuto a marzo nell’ambito

dell’iniziativa Covax per l’equo accesso al vaccino da parte dei

Paesi più poveri. Richard Laku, responsabile degli incidenti

governativi, ha detto che anche se il Sud Sudan avesse iniziato

le vaccinazioni utilizzando le 60 mila dosi, non le avrebbe

esaurite prima della loro data di scadenza.

Circa 2 mila operatori sanitari e anziani nella capitale Juba

hanno ricevuto la prima dose dall’inizio dell’immunizzazione di

due settimane fa. Il rappresentante dell’Organizzazione mondiale

della sanità (Oms) nella nazione, Fabian Ndenzako, ha detto che

potrebbe dare indicazioni al governo su come smaltire i vaccini,

in caso ne faccia richiesta. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram