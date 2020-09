(ANSA) – ROMA, 3 SET – Nuovo video shock in America. Un

afroamericano di 30 anni con disturbi mentali che correva nudo

per strada a Rochester, sobborgo alle porte di New York, è morto

asfissiato dopo che gli agenti che lo avevano fermato lo hanno

ammanettato mettendogli poi un cappuccio e premendo il suo viso

sull’asfalto per almeno due minuti. La morte è sopravvenuta

sette giorni dopo in ospedale, dove l’uomo era stato ricoverato

in fin di vita. L’episodio risale al 30 marzo, ma solo ora la

famiglia ha diffuso le immagini.



Fonte Ansa.it

