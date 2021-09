(ANSA) – MADRID, 10 SET – Un pompiere è morto mentre era impegnato ieri nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo scoppiato mercoledì sera in provincia di Malaga, nel sud della Spagna. Lo hanno reso noto le autorità. La vittima aveva 44 anni. “La dedizione e il coraggio dei vigili del fuoco è encomiabile – ha scritto su Twitter il premier spagnolo Pedro Sánchez -. Un abbraccio e la solidarietà di tutto il governo alla famiglia e ai colleghi del pompiere che ha perso la vita”. Le fiamme, grazie anche al forte vento, hanno colpito una parte della zona montagnosa della Sierra Bermeja. Almeno 1.000 persone sono state evacuate. Il rogo ha già bruciato oltre 2.100 ettari di terreno nei Comuni di Jubrique, Estepona, Benahavís e Genalguacil. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per cercare di arginare l’incendio. (ANSA).

