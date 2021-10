(ANSA) – MOSCA, 10 OTT – Un artista del leggendario Teatro

Bolshoi di Mosca è morto stasera per un incidente avvenuto sul

palco durante la rappresentazione di un’opera. Lo ha riferito la

compagnia.

L’incidente – a quanto è stato precisato – è avvenuto durante

un cambio di scena in Sadko, un’opera del 19/o secolo del

compositore russo Nikolai Rimsky-Korsakov.

“Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e al

pubblico è stato chiesto di andarsene”, ha detto il servizio

stampa del teatro all’agenzia di stampa Interfax.

Sulla morte dell’attore, 37 anni, è stata aperta

un’inchiesta. Gli inquirenti non hanno rivelato il nome della

vittima, ma hanno precisato che nell’incidente era rimasto

ferito, ed è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Non è la prima volta che al Bolshoi si verifica un incidente

mortale: nel 2013, un violinista è morto dopo essere caduto

nella fossa dell’orchestra. (ANSA).



Fonte Ansa.it