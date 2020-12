(ANSA) – WASHINGTON, 02 DIC – Tangenti in cambio di una

grazia presidenziale da parte di Donald Trump. E’ l’ipotesi su

cui sta indagando il dipartimento di giustizia. Lo scrive la Cnn

citando documenti giudiziari, da cui emerge che il giudice della

corte distrettuale della capitale Beryl Howell ha autorizzato

alcuni procuratori ad avere accesso ai documenti contenuti in

apparecchiature informatiche sequestrate nei mesi scorsi in una



Advertisements