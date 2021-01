(ANSA) – NUOVA DELHI, 03 GEN – Almeno 21 persone hanno perso

la vita mentre stavano partecipando, in un crematorio, al rito

funebre di un concittadino, morto ieri.

L’incidente, avvenuto a Muradnagar, nello stato dell’Uttar

Pradesh è stato causato dal crollo della tettoia del crematorio,

sotto la quale varie decine di persone che seguivano il funerale si erano rifugiate per proteggersi dalla forte pioggia.

Il

responsabile delle squadre dei soccorritori del distretto, Anita C Meshram ha detto al quotidiano Hindustan Times che dei40 rimasti intrappolati sotto le macerie almeno la metà è mortasul colpo, e due mentre venivano trasportati negli ospedali piùvicini.Le autorità sanitarie fanno sapere che il bilancio dellevittime potrà salire, per le gravi condizioni di moti deiferiti; il comandante della polizia locale informa di avere giàaperto un’inchiesta per individuare le cause della tragedia.(ANSA).

Fonte Ansa.it

