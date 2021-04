(ANSA) – MUMBAI, 10 APR – L’epicentro del coronavirus

indiano, lo Stato del Maharashtra con la sua capitale Mumbai, è

stato messo in lockdown per tutto il fine settimana, mentre il

Paese combatte contro un crescente numero di casi di Covid-19 e

fa i conti con la carenza di vaccini, farmaci e letti

d’ospedale.

Dopo avere abbassato la guardia con raduni religiosi di

massa, manifestazioni politiche e partite di cricket con gli

spettatori allo stadio, l’India vive una nuova ondata

dell’epidemia con circa un milione di nuovi casi nell’ultima

settimana.

Il lockdown di un anno fa ha provocato una delle più brusche

flessioni tra le grandi economie e ora il governo centrale cerca

disperatamente di evitarne un secondo, che sarebbe estremamente

impopolare. Ma molti Stati stanno mettendo in atto un giro di

vite, in particolare il Maharashtra, dove i ristoranti sono

chiusi e le riunioni pubbliche di più di cinque persone sono

vietate.

Ogni fine settimana fino alla fine di aprile i 125 milioni di

persone dello Stato sono confinati nelle loro case, a meno che

non debbano fare acquisti per cibo e medicine. (ANSA).



