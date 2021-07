(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Almeno 23 persone sono rimaste uccise

alla periferia di Mumbai dopo che diverse case sono state

travolte da una frana causata dalle piagge monsoniche.

I crolli degli edifici sono frequenti durante la stagione

dei monsoni in India che va da giugno a settembre. Mumbai, una

metropoli con 20 milioni di persone, è stata colpita da piogge

incessanti per tutto il fine settimana e, secondo il servizio

meteorologico nazionale per i prossimi due giorni sono previste “piogge da moderate a intense o temporali”.

Il primo ministro Narendra Modi ha twittato le sue

condoglianze e ha assicurato un risarcimento per le famiglie

delle vittime. Il mese scorso, 12 persone sono morte nel crollo

di un palazzo in una baraccopoli di Mumbai. A settembre, 39

persone sono morte nel crollo di un condominio di tre piani a

Bhiwandi, vicino alla metropoli. (ANSA).



