(ANSA) – NEW DELHI, 04 MAR – Il National Institute for Open

Schooling (NIOS), istituzione autonoma controllata dal

Ministero federale dell’Educazione, ha introdotto nei piani di

studio delle scuole primarie quindici nuove materie dedicate

alla cultura dell’India antica, che hanno suscitato allarme tra

le le principali organizzazioni musulmane del paese.

I corsi vanno dai testi fondanti della religione indù, come i

Veda, il Ramayana e il

Bhagwad Gita, all’insegnamento di comeprendersi cura delle mucche e pulire i rifugi delle vacchevaganti.La Jamiat Ulama-i-Hind (JuH), la più rappresentativaorganizzazione scolastica musulmana del paese, ha definito “incauta e inopportuna” l’introduzione di queste materie e hadetto che il governo sta tentando di imporre un’educazioneinduista a bambini di fedi diverse.Niaz Farooqui, il segretario della (JuH), ha dichiaratoall’agenzia Sputnik: “Non avremmo avuto obiezioni se questematerie fossero state introdotte nelle scuole superiori, dovegli studenti hanno già maturato la loro convinzione religiosa:in questo modo, invece, si cerca di inculcare una sola religionea bambini troppo piccoli, che non sono in grado di scegliereliberamente” (ANSA).

Fonte Ansa.it

