(ANSA) – NEW DELHI, 05 OTT – Tutte le scuole di Delhi,

pubbliche e private, resteranno chiuse fino al 31 ottobre per

fronteggiare la pandemia da Covid-19: lo ha annunciato il vice

governatore della capitale, Manish Sisodia, che ha anche la

delega all’istruzione. L’amministrazione della capitale ha

motivato la decisione con l’alto numero di nuovi contagi

registrato nella città negli ultimi sette giorni, in media 2.786

ogni 24 ore.

Il 30 settembre il governo centrale aveva autorizzato i

governi dei vari stati alla riapertura graduale degli istituti,

chiusi dalla fine di marzo, e alla ripresa delle lezioni nelle

aule. Le lezioni proseguono online: all’inizio di ogni sessione, gli insegnanti devono ricordare agli studenti le precauzioni fondamentali per evitare il contagio, dalla distanza fisica,

all’uso delle mascherine, all’igiene delle mani, da lavare

frequentemente. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram