(ANSA) – NEW DELHI, 12 APR – Con il nuovo record giornaliero

di 168 mila nuovi casi di Covid registrati ieri, l’India ha

superato il Brasile ed è diventato il secondo Paese al mondo

più toccato dal virus dopo gli Stati Uniti, con un totale di 13

milioni 500 mila infezioni dall’inizio della pandemia.

La scorsa settimana l’India ha registrato 873 mila nuovi

positivi, il 70 per cento in più rispetto ai sette giorni

precedenti. La nuova ondata sta colpendo persone più giovani

rispetto a quanto accadeva un anno fa: secondo il governatore di

Delhi più del 65 per cento dei nuovi contagiati sono sotto i 45

anni.

Sulla spinta del governo federale, il Paese negli ultimi

giorni ha rilanciato la campagna di vaccinazione che stava

segnando il passo, sia per una forte ritrosia degli indiani nei

confronti del vaccino, che dall’inizio di aprile è stato reso

accessibile a tutti i cittadini sopra i 45 anni, sia per la

carenza di scorte in alcuni stati periferici. Secondo il

ministero alla Salute sono 100 milioni 450 mila persone gli

indiani vaccinati da metà gennaio, data di inizio della

campagna. (ANSA).



