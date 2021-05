(ANSA) – NEW DELHI, 02 MAG – È in corso da questa mattina in

India lo spoglio delle schede per il rinnovo delle assemblee di

quattro stati e una unità territoriale.

Secondo i risultati parziali, in West Bengal il previsto

testa a testa tra la governatrice in carica, Mamata Banerjee, e

i candidati del BJP, il partito del premier, non ci sarebbe, e

la Banerjee sta per essere riconfermata per il suo terzo mandato

con una schiacciante maggioranza.

Analogo trend in Tamil Nadu e in Kerala dove sono in testa i

candidati dell’ attuale governo, del Fronte Democratico di

Sinistra, oppositore del premier e del governo centrale.

Solo in Assam, dove lo scontro era tra la formazione al

potere, una coalizione guidata dal Bjp, e quella guidata dal

partito del Congresso, il Bjp vince e si riconferma al governo.

Sui media indiani i commentatori stanno osservando che i

risultati vanno letti come una evidente bocciatura delle

politiche del Bjp e del governo di Modi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

