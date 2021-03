(ANSA) – GIACARTA, 28 MAR – Due kamikaze si sono fatti

esplodere fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar, in

Indonesia, durante la messa per la domenica delle Palme. Almeno

nove persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. I due

attentatori sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti

saltare fuori dal cancello principale. “Volevano entrare nel

complesso della chiesa”, ha spiegato il portavoce della polizia

Argo Yuwono. I due attentatori sono morti nell’esplosione e la

moto è stata distrutta. “Stiamo raccogliendo resti umani per

poter identificare il sesso dei kamikaze”, ha spiegato la

polizia. (ANSA).



