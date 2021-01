(ANSA) – ROMA, 12 GEN – Il dispositivo che le squadre di

emergenza stanno utilizzando in Indonesia per recuperare le

scatole nere dell’aereo Sriwijaya Air, precipitato in mare con

62 persone a bordo qualche giorno fa, è guasto. Per poter

proseguire le ricerche bisognerà aspettare che ne arrivi uno

nuovo da Singapore. Lo riferisce la Bbc citando fonti ufficiali.

I sommozzatori hanno individuato la posizione dei



