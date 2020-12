‘Wear a mask’, Indossate la mascherina, diventa la citazione più rilevante del 2020.

L’appello è stato pronunciato per la prima volta dal dottor Anthony Fauci, l’immunologo a capo dell’istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive (Niaid), lo scorso 21 maggio durante un’intervista alla Cnn sulla pandemia di Covid-19.

La lista delle citazioni più significative viene pubblicata ogni anno all’interno del The Yale Book of Quotations.

Al secondo posto vi è ‘I can’t breathe’ (non riesco a respirare) pronunciata da George Floyd lo scorso 25 maggio mentre l’allora agente della polizia di Minneapolis Derek Chauvin teneva premuto il suo ginocchio contro il suo collo durante un arresto.Al terzo e quarto posto ci sono due citazioni di Donald Trump sempre sul virus, la prima pronunciata il 27 febbraio ‘One day – it’s like a miracle – it will disappear’ (Un giorno, come per miracolo, scomparirà) e la seconda il 23 aprile ‘I see the disinfectant that knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning?’ (Il disinfettante che lo mette KO in un minuto, un minuto. E possiamo quasi iniettarcelo dentro o quasi come un detergente?’. Al quinto posto c’à invece la frase pronunciata dalla portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany durante il suo primo briefing con la stampa lo scorso 1 maggio.‘Non vi mentirò mai, avete la mia parola’.

Fonte Ansa.it

