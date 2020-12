(ANSA) – TEHERAN, 05 DIC – La ex vicepresidente riformista

iraniana per gli affari femminili e della famiglia, Shahindokht

Molaverdi, è stata condannnata a due anni e mezzo di reclusione.

Lo riferisce l’agenzia Isna.

La Molaverdi, vicepresidente nel primo governo guidato da

Hassan Rohani, dal 2013 al 2017, è stata condannata a due anni

per avere ‘minato la sicurezza dello Stato’ con il trasferimento

di

documenti riservati all’estero, nell’ambito di unacollaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per lapopolazione, e a sei mesi per ‘propaganda contro il sistema’.In un altro procedimento la ex vicepresidente è accusata di ‘corruzione, prostituzione e perversione sessuale’ per le sueattività a sostegno delle donne, compresa la lotta contro lespose bambine e le restrizioni alle attività sportive delledonne.Nel marzo del 2015 Shahindokht Molaverdi aveva incontratoPapa Francesco in Vaticano. (ANSA).

Fonte Ansa.it

