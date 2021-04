(ANSA) – TEHRAN, 18 APR – L’esercito iraniano ha mostrato tre

nuovi sistemi missilistici nazionali durante una parata militare

in occasione della Giornata dell’Esercito che si è svolta senza

la consueta sfilata di truppe a causa delle restrizioni imposte

dalla pandemia.

I sistemi missilistici includono il sistema strategico e a

lungo raggio “Damavand” utilizzato per abbattere aerei, nonché

missili da crociera e balistici, iI sistema missilistico a bassa

quota “Zolfaqar” ed il sistema missilistico “Majid” .

Inoltre, durante la parata, è stato mostrato il sistema di

controllo del fuoco dell’artiglieria “Khatam” in grado di

colpire bersagli aerei a bassa quota. (ANSA).



Fonte Ansa.it

