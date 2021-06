(ANSA) – TEHERAN, 19 GIU – Alle elezioni presidenziali di

ieri in Iran hanno partecipato il 48,8% degli aventi diritto, la

percentuale più bassa dalla nascita della Repubblica islamica.

Lo ha annunciato il ministro dell’Interno.

Quella di ieri è stata l’affluenza più bassa registrata per

un’elezione presidenziale dopo quella del 50% con cui Akbar

Hashemi Rafsanjani era stato eletto presidente per un secondo

mandato nel 1993.

La percentuale più bassa in assoluto per una consultazione

dalla fondazione della Repubblica islamica, nel 1979, era stata

quella per le elezioni parlamentari dello scorso anno, pari a

poco più del 42%. (ANSA).



Fonte Ansa.it