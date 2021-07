(ANSA) – TEHERAN, 03 LUG – L’impianto nucleare iraniano di Bushehr ha ripreso la sua attività dopo una sospensione di due settimane per una revisione. Lo ha reso noto il portavoce della compagnia elettrica statale Tavanir, secondo quanto riporta l’agenzia Irna. “Dopo la rimozione di problemi tecnici e alcune riparazioni, la capacità di 1.000 MW della centrale tornerà a disposizione della rete di distribuzione del Paese”, ha affermato Mostafa Rajabi Mashhadi, aggiungendo che attualmente la capacità di produzione di elettricità dell’Iran è di 54.000 MW, mentre la domanda resta a 65.000 MW. L’Iran di recente ha dovuto affrontare una serie di blackout. In concomitanza con l’estate calda e secca la domanda di energia è stata crescente. (ANSA).

