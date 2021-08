L’Iran ha le “capacità per annientare Israele e, nel caso in cui commetta un errore, la guerra che ne risulterà sarà la sua fine”. E’ la minaccia del comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, il generale Hossein Salami, che ieri ha incontrato a Teheran il vice segretario generale di Hezbollah, Sheikh Naim Qassem. “L’enorme potere di Hezbollah nelle battaglie di terra ha dimostrato che se il ‘motore di Hezbollah’ si accende, i sionisti dovranno fuggire dai territori occupati”, ha ammonito.

