(ANSA) – TEHERAN, 14 MAR – La cittadina irano-britannica

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, condannata 5 anni fa a Teheran in un

contestato processo per spionaggio dopo essere stata arrestata

durante una visita nel Paese d’origine, è comparsa oggi in

tribunale per un nuovo processo. Lo ha riferito alla France

Presse il suo avvocato. La donna dovrà rispondere di una nuova

accusa, “propaganda contro il sistema”, ha spiegato il legale



