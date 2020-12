(ANSA) – TEHERAN, 06 DIC – Israele deve aspettarsi una

rappresaglia dall’Iran per l’uccisione, il 27 novembre scorso,

dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh, che Teheran ha

attribuito appunto allo Stato ebraico. Lo ha detto oggi il

portavoce delle Guardie della rivoluzione (Pasdaran), generale

Ramezan Sharif, affermando che i servizi israeliani si sono

serviti di “strumenti avanzati elettronici controllati da

satellite” per mettere in atto l’agguato a Fakhrizadeh,

ad estdi Teheran.“Negli ultimi 70 anni – aggiunge Sharif – il regime sionistaha assassinato 2.700 personaggi di spicco delle nazionimusulmane nella regione”.Intanto anche il quotidiano ‘Kayhan’, vicino alla Guidasuprema Ali Khamenei, ha chiesto di attaccare Israele comerappresaglia nei prossimi giorni, affermando che “nessun sistemadi difesa è capace di contrastare i missili balistici iraniani”e che l’attacco cambierebbe gli equilibri militari e politicinella regione. (ANSA).

