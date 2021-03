(ANSA) – TEHERAN, 10 MAR – “Il Joint Comprehensive Plan Of

Action (Jcpoa) è il piano globale siglato” sul nucleare “anche

dagli Usa” e nella sigla “la ‘C’ sta per completo”: è quanto

scrive il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif

sul suo account Twitter, in risposta a una lettera firmata da 70

membri democratici e 70 repubblicani della Camera dei

rappresentanti degli Stati Uniti sulla

necessità di un nuovoaccordo globale con l’Iran.Il diplomatico iraniano ha continuato ribadendo che l’accordonucleare del 2015 è stato attuato solo dall’Iran, e che StatiUniti, Gran Bretagna, Francia e Germania devono mantenere i loroimpegni presi, ma mai adempiuti. “L’Iran farà altrettanto”, haaggiunto. (ANSA).

Fonte Ansa.it

