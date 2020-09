(ANSA) – ISTANBUL, 15 SET – L’Iran avvisa gli Stati Uniti di

non compiere “un nuovo errore strategico”, dopo le minacce del

presidente Donald Trump di dure ritorsioni contro Teheran, in

caso di vendette per l’uccisione del generale dei Pasdaran

Qassem Soleimani. “Ci auguriamo che non facciano un nuovo errore

strategico, e certamente, nel caso lo facessero, vedrebbero una

decisa risposta dell’Iran”, ha dichiarato Ali Rabiei, portavoce

del governo di Hassan Rohani. (ANSA).



Fonte Ansa.it

