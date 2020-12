(ANSA) – BRUXELLES, 12 DIC – “L’Unione europea condanna”

l’esecuzione dell’ex leader dell’opposizione iraniana Ruhollah

Zam “con la massima fermezza e ricorda ancora una volta la sua

irrevocabile opposizione all’uso della pena capitale”. Così il

portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna, in una

nota. “E’ imperativo che le autorità iraniane sostengano i

diritti del giusto processo e cessino la pratica di utilizzare

le confessioni tv per

stabilire e promuovere la lorocolpevolezza”, aggiunge. (ANSA).

Fonte Ansa.it

