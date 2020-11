(ANSA) – TEHERAN, 22 NOV – “L’Iran condanna il viaggio del

segretario di Stato americano Mike Pompeo nella regione

dell’Asia occidentale e le dichiarazioni rese durante la

visita”, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli

Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh, sottolineando che “tali

visite non sono altro che l’ultimo tentativo di dare seguito a

politiche americane già fallite”.

“La finestra di opportunità si sta chiudendo per

i governiregionali caduti in disgrazia che si sono alleati conl’amministrazione del presidente Donald Trump”, ha dettoKhatibzadeh in conferenza stampa. “Purtroppo, alcuni di questigovernanti hanno investito tutto il loro onore per persone cheil popolo americano con il voto ha deciso che devono andarsene”,ha aggiunto.Khatibzadeh ha anche denunciato “l’amara visita nei territorioccupati palestinesi” di Pompeo giovedì scorso e al riguardo hadetto che “non sarebbe avvenuta senza il tradimento di alcunigovernanti della regione”.A pochi giorni dalla scadenza del suo mandato Pompe haeffettuato una lunga missione che dopo la Francia, la Turchia ela Georgia lo ha portato in Israele, negli Emirati Arabi Uniti,e in Qatar. (ANSA).

Fonte Ansa.it

