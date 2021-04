(ANSA) – LONDRA, 26 APR – Boris Johnson ha criticato la nuova

sentenza – a un anno con divieto di lasciare l’Iran – comminata

oggi nei confronti di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la madre di

famiglia irano-inglese, dipendente della Fondazione Thomson

Reuters, che aveva appena finito di scontare una precedente

controversa condanna per spionaggio dopo esser stata arrestata

durante una visita nel Paese d’origine. “Non credo sia

assolutamente giusto che Nazinin debba scontare un’altra pensa”,

ha detto il premier Tory a margine di una visita a a Wrexham.

“Ovviamente dovremo studiare il verdetto nel dettaglio”, ha

aggiunto, assicurando che il suo governo “non si fermerà e

raddoppierà gli sforzi” per ottenere che Zaghari-Ratcliffe sia

rilasciata e possa tornare dalla famiglia nel Regno Unito, “lavorando sulla questione anche con i nostri amici americani”.

Intervistato dalla Bbc, il marito della donna, Richard

Ratcliffe, ha a sua volta confermato la nuova condanna,

denunciandola “chiaramente” come frutto di “una tattica

negoziale” delle autorità iraniane: decise a suo dire a usare la

moglie come merce di scambio sia sul tavolo della rivendicazione

di un vecchio debito per forniture militari che Teheran contesta

da molti anni a Londra, sia su quello della possibile ricucitura

dell’accordo internazionale sul proprio programma nucleare

abbandonato a suo tempo dagli Usa. (ANSA).



Fonte Ansa.it