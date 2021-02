(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Tre razzi sono stati lanciati ieri

sera sull’aeroporto di Erbil,

nel Kurdistan iracheno e uno di essi è caduto in una zona

residenziale vicino a una base militare che ospita truppe

straniere della coalizione a guida americana, uccidendo un

contractor civile straniero, pare statunitense. Cinque i feriti,

tra cui un militare americano. Nessuna conseguenza per i

militari italiani presenti nella base.

Secondo la televisionecurda Rudaw, i razzi sono stati lanciati dal distretto diHamdaniya. Il segretario di Stato americano Antony Blinken hachiesto un’indagine sull’attacco e ha promesso di “chiederneconto ai responsabili”. “Siamo indignati per l’attaccomissilistico nella regione del Kurdistan iracheno”, ha detto inuna dichiarazione. “Ho contattato il primo ministro del governoregionale del Kurdistan, Masrour Barzani, per discutere delfatto e per impegnarmi a sostenere tutti gli sforzi per indagaree chiedere conto ai responsabili”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

