(ANSA) – NASSIRIYA, 03 MAR – Tre iracheni condannati a morte

per “terrorismo” sono stati giustiziati oggi nella prigione di

Nassiriya, nel sud del Paese. Lo riferiscono le autorità locali

all’Afp. Si tratta dell’ennesima serie di esecuzioni in uno dei

Paesi con il maggior numero di condanne alla pena capitale al

mondo, e giunge appena due giorni prima di una storica visita di

Papa Francesco in Iraq.

Advertisements

(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram