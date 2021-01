(ANSA) – LONDRA, 12 GEN – Si traduce in un rapporto di

tremila pagine la storia dei maltrattamenti perpetrati per

decenni, dal 1922 al 1998, negli istituti religiosi per ragazze

madri e i loro figli in Irlanda. Una strage, si conta, di circa

novemila neonati e bambini, morti per abbandono, malnutrizione o

malattie non curate, ora accuratamente documentata. Il rapporto

sarà presentato domani al Parlamento di Dublino

dal premierMichéal Martin, accompagnato da un atto ufficiale di scuse daparte dello Stato, che quegli istituti sovvenzionò a lungo.Sulla vicenda si è molto indagato negli anni recenti, fino alritrovamento di fosse comuni come quella di Tuam, nella conteadi Galway. Una commissione indipendente ha raccolto innumerevolitestimonianze, racconti di esperienze ai limiti dell’orrore,rese note finora solo a superstiti ed eredi. L’ultimo di questiistituti è stato chiuso nel 1998. (ANSA).

Fonte Ansa.it

