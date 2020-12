(ANSAmed) – TEL AVIV, 06 DIC – Migliaia di persone hanno

partecipato la scorsa notte a Gerusalemme ad una manifestazione

presso la residenza ufficiale del premier Benyamin Netanyahu, e

ne hanno invocato le dimissioni in quanto incriminato per

corruzione, frode ed abuso di potere. La polizia ha compiuto una

trentina di fermi ed è stata impegnata a lungo in colluttazioni

con i dimostranti. Le manifestazioni a ridosso

della residenzadel premier hanno ormai assunto negli ultimi mesi un caratteresettimanale.Nella località di Kiryat Ono (Tel Aviv) un dimostranteottantenne che partecipava ad un picchetto di protesta contro ilpremier è stato investito da un’automobile ed è poi deceduto inospedale. Secondo la radio militare la polizia ha escluso chesia stato travolto intenzionalmente e ha qualificato l’episodiocome un incidente stradale. (ANSAmed).

Fonte Ansa.it

