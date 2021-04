(ANSA) – TEL AVIV, 15 APR – Da domenica prossima gli

israeliani non avranno più l’obbligo di portare la mascherina

all’aperto. Lo riportano i media che citano una direttiva del

ministero della sanità. La norma fu introdotta circa un anno fa

per arginare la diffusione del Covid. Resta invece in vigore

l’obbligo di indossarla al chiuso. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram