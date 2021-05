Israele: da Gaza lanciati 3.750 razzi

(ANSAmed) – TEL AVIV, 19 MAG – Il numero complessivo di razzi

lanciati finora da Gaza verso Israele è salito nella nottata a

3.750. Lo ha reso noto il portavoce militare. Di questi, ha

aggiunto, 550 erano difettosi e sono caduti all’interno della

Striscia.

Il sistema di difesa israeliano Iron Dome, secondo il

portavoce, continua a garantire la incolumità dei civili

israeliani. Ha intercettato in media il 90 per cento dei razzi

che rischiavano di esplodere in centri abitati. (ANSAmed).



Fonte Ansa.it

