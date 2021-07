(ANSAmed) – TEL AVIV, 07 LUG – L’ex leader laburista Isaac

Herzog (61 anni) assumerà oggi la carica di Capo dello Stato di

Israele, in sostituzione di Reuven Rivlin che è giunto al

termine del proprio mandato di sette anni. Nel promeriggio

presterà giuramento di fronte ai 120 deputati della Knesset,

convocata per una seduta solenne alla presenza dei massimi

dignitari politici, sociali e religiosi del Paese.

Successivamente sarà ricevuto da Rivlin nel palazzo

presidenziale di Gerusalemme per la consegna formale della

mansioni.

Herzog è nipote del rabbino capo di Israele Yitzhak Herzog e

figlio del sesto presidente di Israele Haim Herzog (1983-93).

Negli ultimi anni è stato presidente della Agenzia Ebraica ed in

quella funzione ha mantenuto strette relazioni con le comunità

ebraiche della Diaspora.

Herzog è l’undicesimo presidente di Israele. (ANSAmed).



Fonte Ansa.it