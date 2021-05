Israele-Gaza, proposta all’Onu per un cessate il fuoco

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – La Francia ha presentato all’Onu una

risoluzione che punta ad un cessate il fuoco tra Israele e

Hamas, in coordinamento con Egitto e Giordania. Lo rende noto

l’Eliseo. La proposta arriva al Consiglio di sicurezza dove gli

Usa hanno bloccato per otto giorni una dichiarazione sul

conflitto israelo-palestinese. L’ambasciatore cinese all’Onu,

Zhang Jun, ha detto di aver saputo della proposta e che “la Cina

la sostiene senz’altro” gli sforzi per mettere fine alla crisi.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, “ha partecipato oggi

a una riunione trilaterale con il presidente egiziano Al Sisi e

il re di Giordania” in cui è stato deciso di “lanciare

un’iniziativa umanitaria per la popolazione civile di Gaza in

collegamento con le Nazioni Unite”. Lo hanno reso noto stasera

fonti dell’Eliseo. Le fonti francesi hanno sottolineato che

Egitto e Giordania “sono attualmente in pace con Israele e sono

protagonisti influenti nei luoghi santi per la Giordania e su

Gaza per gli egiziani”. I tre governi si sono “messi d’accordo

su tre semplici elementi: cessazione dei lanci di razzi, cessate

il fuoco e risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu”

sulla questione. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram