(ANSA) – TEL AVIV, 08 NOV – Il gabinetto di governo

israeliano ha approvato oggi i piani per la costruzione di una

nuova cittadina ai confini con Gaza. “Questa – ha detto il

premier Benyamin Netanyahu – è una grande notizia per Israele e

per le comunità dell’area al confine con la Striscia”. La

cittadina – che secondo i media per ora ha il nome temporaneo di



