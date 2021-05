(ANSA) – TEL AVIV, 20 MAG – Dall’una circa della notte

passata (ora locale) non ci sono stati lanci di razzi da Gaza

verso Israele. Lo rilevano i media mentre continuano le

pressioni internazionali per una tregua. Il segretario di stato

Usa Antony Blinken ha parlato con il ministro degli Esteri, Gabi

Ashkenazi, discutendo “degli sforzi per mettere fine alla

violenza”. Blinken ha sottolineato che gli Usa si aspettano “di

vedere una de-scalation sul percorso del cessate il fuoco”.

Invito che anche il presidente Biden ha rivolto al premier

israeliano, Benyamin Netanyahu. (ANSA).



Fonte Ansa.it