(ANSAmed) – TEL AVIV, 11 LUG – Almeno 30 mila dimostranti hanno partecipato stasera nella piazza Rabin di Tel Aviv alla manifestazione contro il governo indetta dagli imprenditori indipendenti. Queste, secondo la televisione pubblica, le stime della polizia. Gli organizzatori sostengono da parte loro che i manifestanti erano circa 80 mila ed hanno messo in guardia il governo Netanyahu che se gli aiuti economici invocati non arriveranno, sono già in vista nuove manifestazioni popolari.

“Siamo con le spalle al muro. Se necessario scenderemo in piazza d’ora in poi tutte le settimane”, ha avvertito uno degli oratori. (ANSAmed). (ANSA).



