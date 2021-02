(ANSAmed) – TEL AVIV, 14 FEB – Misure di sicurezza speciali

sono state approntate oggi in Israele in vista dell’imminente

arrivo a Tel Aviv del judoka iraniano Saeid Mollaei, che per

motivi politici si è trasferito in Germania dove ha ottenuto lo

status di rifugiato. Da giovedì Mollaei parteciperà a Tel Aviv

al ‘Judo Grand Slam’ assieme con oltre 400 atleti da 63 Paesi.

Mollaei, in

questa circostanza, rappresenterà la Mongolia.Il judoka iraniano balzò all’attenzione internazionale deimedia durante i campionati mondiali di Tokyo 2019 quandosostenne di aver subito minacce dalla propria federazione seavesse accettato di misurarsi con l’israeliano Sagi Muki. Altermine della competizione fuggì in Europa con l’aiuto dellaFederazione internazionale di judo. Giunto in Germania, chieseed ottenne asilo politico.Oggi Muki ha confermato alla radio pubblica israeliana Kanche Mollaei arriverà in nottata in Israele. Secondo i media,durante il suo soggiorno in Israele sarà accompagnato da unascorta di protezione. La Federazione israeliana di judo haintanto espresso “ammirazione per il suo coraggio”. (ANSAmed).

Fonte Ansa.it

