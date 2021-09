(ANSA) – ROMA, 03 SET – Si terranno il 3 dicembre di

quest’anno le elezioni per il rinnovo di 107 Comitati degli

Italiani all’Estero e di 13 nuovi Comitati, da eleggere nelle

circoscrizioni consolari che hanno raggiunto e superato la

soglia dei 3.000 connazionali residenti: si tratta dei Comitati

di nuova istituzione che si insedieranno ad Helsinki,

Capodistria, La Valletta, Mosca, Arona (nelle Canarie),

Istanbul, Budapest, Santo Domingo, Casablanca, Gerusalemme,

Tokyo, Singapore e Canberra.

Per partecipare al voto – precisa il decreto consolare diffuso

dalla Farnesina – è necessario far pervenire apposita domanda al

proprio Ufficio consolare di riferimento (via posta ordinaria,

posta elettronica, Posta Elettronica Certificata, recandosi di

persona in consolato o attraverso richiesta sull’applicativo

informatico Fast-It) entro e non oltre il 3 novembre 2021. Il

Comitato da eleggere sarà composto di 12 o 18 membri, in base

alla consistenza numerica della collettività residente.

Quest’anno le elezioni dei Comitati degli Italiani all’Estero

daranno modo di sperimentare per la prima volta il voto

elettronico che, in un numero limitato di Sedi

diplomatico-consolari e a determinate condizioni, si affiancherà

al voto per corrispondenza.

Il ministero degli Esteri sottolinea, in una

nota,l’importanza della partecipazione. L’invito della Farnesina

a tutti i connazionali all’estero è pertanto quello di

iscriversi al voto e di contribuire attivamente a sostenere la

propria collettività italiana di riferimento. (ANSA).



